Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.
Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 24, 2020
Sayın Avcı’ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.#Beşiktaş pic.twitter.com/HMOxoIC5zD
Etiketler: Teknik Direktör Abdullah Avcı son dakika BeşiktaşSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 19:28