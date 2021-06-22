Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp başkanı Hayrettin Gülgüler'in de hazır bulunduğu törende konuşan Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, adaylıklarını açıkladıkları ilk andan itibaren hedeflerinin Mustafa Er ile anlaşmak olduğunu söyledi.

Er'in Bursaspor için yaptıklarının ortada olduğunu belirten Adanur, "Bugün hem Bursaspor’un kendisine karşı vefasını gösteriyoruz hem de tüm camiamızın istediği gibi hocamız ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Bu sözleşmenin başta camiamız olmak üzere, herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Mustafa Er ise söz verdiği için yeşil-beyazlı kulüpte kaldıklarını dile getirdi. Er, yönetim kuruluna kendilerine duydukları güvenden ötürü teşekkür etti.

"Bu güvene layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Koşulsuz, şartsız biz burada kalıp bu mücadeleyi en sonuna kadar ben ve ekibim götüreceğiz. Bugüne kadar böyle yaptık. Geçen senenin özelinde oyuncu grubumuza teşekkür etmek istiyorum, çok sıkıntılı, sancılı bir süreçte oyuncu grubumuz teknik heyetimiz ve özellikle personelimizle beraber çok sıcak samimi bir ortamda elimizden geldiğince başarılı olmaya çalıştık. Mevcut durumda oyuncularımızın katma değeri kat kat arttı. Önceliğimiz onları koruyarak yola devam etmek. İnşallah sonra ilerleyen adımları atabilmek. İnşallah güzel günleri hep beraber göreceğiz."