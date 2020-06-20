Aktepe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 82. dakikada Kone attı.

Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 38'e çıkardı. Bursaspor ise 46 puanda kaldı ve ilk ikide yer alarak Süper Lig'e doğrudan yükselmeyi yolunda yara aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Hüsamettin Tut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Diabang (Dk. 90 Soner Gönül), Burak Aydın (Dk. 79 Cem Ekinci), Mendy (Dk. 79 Uğur Utlu), Madinda (Dk. 90 İshak Çakmak), Kone

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl (Dk. 88 Ali Akman), Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Özer Hurmacı (Dk. 74 Recep Aydın), Shehu, Selçuk Şahin (Dk. 89 Burak Altıparmak), Traore, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 61 Seleznov), Burak Kapacak (Dk. 61 Serdar Özkan),

Gol: Dk. 82 Kone (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Özer Hurmacı (Bursaspor), Dk. 48 Diabang, Dk. 54 Abdülkadir Korkut (Keçiörengücü)