Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak İttifak Holding Konyaspor'da koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." denildi.
Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi ise yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivaspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın dezenfekte edildiğini duyurdu.
Konyaspor, Sivasspor maçına hazır
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Tedavisine devam edilen Paolo Hurtado, antrenmana katılmadı.
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