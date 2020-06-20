Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Covid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi ise yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivaspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın dezenfekte edildiğini duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Konyaspor, Sivasspor maçına hazır

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Paolo Hurtado, antrenmana katılmadı.