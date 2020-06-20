Bundesliga’da 33. haftanın önemli karşılaşmasında 3. sıradaki Leipzig, 2. sıradaki Borussia Dortmund’u konuk etti.

Red Bull Arena’da oynanan mücadeleden konuk ekip 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Dortmund’a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Haaland ve 90+3. dakikada kendi kalesine Haidara kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 69'a çıkaran Borussia Dortmund, ligi 2. sırada bitirmeyi garantiledi. 63 puanda kalan Leipzig ise haftayı 3. sırada tamamladı.

Augsburg ve Mainz 05 ligde kalmayı garantiledi

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, sahasında Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü Rouwen Hennings, Augsburg'un golünü de Florian Niederlechner kaydetti. 36 puanla 15. sırada yer alan Augsburg, ligde kalmayı garantiledi. Fortunda Düsseldorf ise 30 puanla 16. sırada yer alıyor.

Werder Bremen, deplasmanda Mainz 05'e 3-1 yenildi. Bu sonuçla Werder Bremen 28 puanla 17. sırda yer alırken, Mainz 05 puanını 37'ye çıkardı ve 13. sıraya yükselerek kümede kalmayı başardı.

Geride kalan hafta ligden düşmesi kesinleşen Paderborn, sahasında Borussia Mönchengladbach'a 3-1 kaybetti. Paderborn, 20 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da sezonu 17. ve 18. sırada tamamlayan takımlar Bundesliga 2'ye düşerken, 16. sırada tamamlayan ekip ise Bundesliga 2'nin 3'üncüsü ile "play-out" maçları oynuyor.