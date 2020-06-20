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Burak Yılmaz Beşiktaş'ın kongre üyesi oldu
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi.
Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: kongre üyesi burak yılmaz Beşiktaş Futbol TakımıSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 20:22
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