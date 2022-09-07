Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burak Kapacak Fatih Karagümrük'te
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Bursaspor altyapısında yetişen başarılı kanat oyuncusu, çeşitli yaş gruplarında 10 kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 7, 2022
Etiketler: Fatih Karagümrük Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Haberler
- 17:16
- 17:12
- 17:10
- 16:54
- 16:53
Sıradaki Haber
Hatayspor Jose Luis'i kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz