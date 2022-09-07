Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukraynalı çocuk sporcular Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor
Ülkelerindeki savaş nedeniyle Trabzon'da misafir edilen Ukrayna'daki futbol takımlarının altyapılarında forma giyen çocuklar, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ndeki çalışmaları devam ediyor.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Mart ayında Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk ettiğimiz Ukrayna kafilesini, Trabzonspor'a yakışan şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Tesislerimizin tüm imkanlarından faydalanan genç sporcular, çalışmalarını teknik ekibimizle birlikte sürdürüyor."
Mart ayında Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde konuk ettiğimiz Ukrayna kafilesini, Trabzonspor’a yakışan şekilde ağırlamaya devam ediyoruz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 7, 2022
Tesislerimizin tüm imkanlarından faydalanan genç sporcular, çalışmalarını teknik ekibimizle birlikte sürdürüyor. pic.twitter.com/UtBcmM2BRv
Etiketler: Trabzonspor Ukrayna Trabzon
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