Türkiye Voleybol Federasyonu ile Mercedes-Benz arasında 3 yıllığına voleybol milli takımlar ana sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan ile milli sporcular Zehra Güneş ve Efe Mandıracı katıldı.

Burada açıklamada bulunan başkan Üstündağ, bu güzel ve tarihi güne şahitlik etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Üstündağ, Türk voleybolunun her geçen gün başarıya gittiğini belirtti.

"Geldiğimiz noktada çok heyecanlı günler geçiriyoruz. 24 yıl aradan sonra katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda sıralamada 11. sırada yerimizi aldık. Bu tarihi günlerde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sponsorlarımızın bu yolda bize verdiği desteği her defasında belirtiyorum. Başta kıymetli dostum Şükrü Bey'e ve Mercedes ailesine ayrıca teşekkür ederim. Voleybolda gelinen noktada güzel işler yapmada en büyük destekçimizin sponsorlar olduğunun altını çizmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

"2 önemli organizasyonu ülkemize aldık"

Mehmet Akif Üstündağ, 2 önemli organizasyona ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Üstündağ, voleybolda Avrupa ve dünyanın gururu olmaya devam ettiklerini aktardı.

"Cumhurbaşkanımız ile bir arada olduğumuz toplantıda Türk voleybolunun 1 numara olduğu tarafımıza iletildi. Dünya ve Avrupa'nın gururu olmaya devam ediyoruz. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ikincisine de talip olmuştuk. 12-18 Aralık'ta yapılacak Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye'de gerçekleşecek. Türkiye, hiç Dünya Şampiyonası yapmadı. 2026 Dünya Şampiyonası'na Türkiye olarak talip olduğumuzun ön görüşmesini devlet büyüklerimizle gerçekleştirdik. Milletler Ligi üç ayaktan oluşacak, birinci ayağı mayıs-haziran sonu olacak. Yine bu yıl ve önümüzdeki yıl Türkiye'ye aldık. Finalini daha sonra görüşeceğiz inşallah."

Şükrü Bekdikhan ise Mercedes-Benz olarak 26 yıldır sporun çeşitli branşlarına destek sağladıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Bekdikhan, sporcuların gelişimine katkı sağlamak adına sponsorluklar üstlendiklerini vurguladı.

"Bugün çok daha keyiflisine ve güzeline katılmaktan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki 3 yıl için başlattığımız bir süre var ama bizim sponsorluklarımız hep 20'li senelerle ifade edilen sponsorluklar. İnşallah oraya taşıma temennisiyle bunu başlatıyoruz. Elektrikli otomobiller vermeye başlayacağız ve önümüzdeki günlerde bu sayıları artıracağız."

Milli voleybolcu Zehra Güneş de iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"1,5 yıldır elektrikli araç sponsorum olan Mercedes-Benz, milli takımlarımızın ana sponsoru şimdi. Ana sponsorum Mercedes-Benz, maçlardan sonra sonuç ne olursa olsun yanımızda oluyor. Bunu bana her an hissettiriyorlar. İnanıyorum ki bu, bizim milli takımımızda da devam edecek. Sağladıkları katkı, içten yaklaşım için Mercedes-Benz ve beni asla yalnız bırakmayan Mercedes-Benz ekibine teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Erkek milli takımı oyuncularından Efe Mandıracı ise "Mercedes-Benz gibi dev bir markanın milli takım sponsoru olmasından çok mutluyuz. Birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.