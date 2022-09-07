Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
9 Eylül Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) Mert Güzenge
10 Eylül Cumartesi
17.00 Arabam.Com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eşkişehir Atatürk) Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) Eerkan Özdamar
11 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) Hüseyin Göçek
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) Volkan Bayarslan
20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) Bahattin Şimşek
12 Eylül Pazartesi:
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park) Halil Umut Meler
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) Atilla Karaoğlan
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