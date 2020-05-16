Bundesliga'da sessiz açılış
Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) yeniden başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, bugün oynanacak maçlarla başladı.
Takımlar ısınma öncesinde sahaya maske ile çıktı
Borussia Dortmund ile Schalke 04'ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geleceği müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları sahaya maskeyle çıktı.
26. hafta müsabakasında Borussia Dortmund ile Schalke 04, Signal Iduna Park'ta seyircisiz olarak karşı karşıya gelecekken, iki takım futbolcuları ısınma öncesinde sahaya maske ile çıktı.
Borussia Dortmund Kulübü, futbolcularının maske ile yeşil zemin üzerindeki fotoğraflarını paylaşırken, "Yeni Normal" başlığını attı.
Fortuna Düsseldorf-Paderborn maçının oynanacağı Merkur Spiel Arena çevresinin alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü.
Özel güvenlik personelinin maskeli olarak stadyum çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
Sosyal mesafeli yedek kulübesi
Borussia Dortmund ile Schalke 04'ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler.
Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.
Bundesliga'da 26. haftanın programı şöyle:
Bugün:
Borussia Dortmund-Schalke 04
Leipzig-Freiburg
Hoffenheim-Hertha Berlin
Fortuna Düsseldorf-Paderborn
Augsburg-Wolfsburg
Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach
17 Mayıs Pazar:
Köln-Mainz 05
Union Berlin-Bayern Münih
18 Mayıs Pazartesi:
Werder Bremen-Bayer Leverkusen
- 17:41
- 17:34
- 17:22
- 17:17
- 17:20