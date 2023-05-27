Parçalı Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.05.2023 19:01

Bundesliga'da Borussia Dortmund berabere kaldı, Bayern Münih averajla şampiyon oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasına avantajlı giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le berabere kalırken, deplasmanda Köln'ü yenen Bayern Münih averajla şampiyonluğa ulaştı

Bundesliga'da Borussia Dortmund berabere kaldı, Bayern Münih averajla şampiyon oldu
[Fotograf: AA]

Bayern Münih, Bundesliga'nın 34. ve son haftasına RheinEnergie Stadı'nda Köln'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 8. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Köln, Dejan Ljubicic'in penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı.

Konuk ekip, 89. dakikada Jamal Musiala ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Bayern Münih, puanını 71'e çıkararak Borussia Dortmund'u yakalarken, sezonu averajla lider tamamlayıp, üst üste 11'inci, toplamda ise 33'üncü kez adını zirveye yazdırdı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Borussia Dortmund'da hayal kırıklığı

Bundesliga'nın son haftasına 2 puan farkla lider giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le 2-2 berabere kalarak şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Müsabakanın 15. dakikasında Andreas Hanche-Olsen ve 24. dakikasında Karim Onisiwo'nun gollerine engel olamayan Borussia Dortmund, 69. dakikada Raphael Guerreiro, 90+ 6. dakikada ise Niklas Süle'yle rakip fileleri havalandırıp skoru eşitlese de kendisini hem galibiyete hem de şampiyonluğa ulaştıracak skoru bulamadı.

Borussia Dortmund puanını 71'e çıkarmasına karşın, sezonu Bayern Münih'in averajla gerisinde ikinci sırada bitirdi.

ETİKETLER
Bayern Münih Bundesliga
Sıradaki Haber
F1 Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:35
Sudan’da ateşkes ve yaptırım tehdidine rağmen taraflar çatıştı
20:30
Milli elektrikli tren seti raylarda
19:53
Bursa'da Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü
19:45
Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, Kosova'ya müdahale etmeye hazırlanmadıklarını söyledi
19:43
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı
19:20
Pakistan hükümetinden eski Başbakan Han'ın müzakere talebine ret
Bahar yağmurları Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti
Bahar yağmurları Afyonkarahisar'daki sulama göletlerinin seviyesini yükseltti
FOTO FOKUS
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuş traktörü durdurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ