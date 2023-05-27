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Spor
AA 27.05.2023 18:34

Milli para masa tenisçiler Polonya'da 9 madalya kazandı

Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcular 9 madalya elde etti.

Milli para masa tenisçiler Polonya'da 9 madalya kazandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da süren organizasyonda milli sporcular şu ana kadar 9 madalya kazandı.

Karışık ve çiftler mücadelesiyle devam edecek Polonya Açık Para Masa Tenisi Turnuvası, 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

Madalya alan sporcuların isimleri şu şekilde:

Sınıf 9-10:

Altın madalya - Merve Cansu Demir

Bronz madalya - Neslihan Kavas

Sınıf 4:

Altın madalya - Abdullah Öztürk

Bronz madalya - Nesim turan

Sınıf 7:

Altın madalya - Kübra Korkut

Sınıf 5:

Gümüş madalya - Ali Öztürk

Gümüş madalya - İrem Oluk

Sınıf 3:

Gümüş madalya - Nergiz Altıntaş

Bronz madalya - Hatice Duman

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