Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız Bulgaristan'da bronz madalya kazandı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bengisu, Varna'da düzenlenen organizasyonda serilerini sundu.
Atlama masası finalinde toplam 12.850 puan alan Bengisu, bronz madalya kazandı.
Organizasyonda Hırvat Tijana Korent 13.050 puanla birinci, Macar Greta Mayer yine 13.050 puanla ikinci oldu.
Bengisu'dan Bronz Madalya— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) May 27, 2023
???????? Bengisu Yıldız, Artistik Cimnastik Varna World Challenge Cup kadınlar atlama masası finalinde 12.850 puanla 3. olarak bronz madalya kazandı.
Sporcumuzu ve Antrenörümüzü Tebrik Ederiz. pic.twitter.com/dWWp2U96LH