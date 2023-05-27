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Spor
AA 27.05.2023 18:11

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız Bulgaristan'da bronz madalya kazandı

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız Bulgaristan'da bronz madalya kazandı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bengisu, Varna'da düzenlenen organizasyonda serilerini sundu.

Atlama masası finalinde toplam 12.850 puan alan Bengisu, bronz madalya kazandı.

Organizasyonda Hırvat Tijana Korent 13.050 puanla birinci, Macar Greta Mayer yine 13.050 puanla ikinci oldu.


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