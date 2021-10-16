Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buket Öztürk, İtalya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda birinci oldu
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde milli sporcu Buket Öztürk, altın madalya kazandı.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcu Buket Öztürk, İtalya'nın Alassio şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada altın nokta disiplininde mücadele etti.
Milli sporcu, final müsabakasında Fransız rakibi Pauline Gouilloud'u 15-12 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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