Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcu Buket Öztürk, İtalya'nın Alassio şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada altın nokta disiplininde mücadele etti.

Milli sporcu, final müsabakasında Fransız rakibi Pauline Gouilloud'u 15-12 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.