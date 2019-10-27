Süper Lig’in 9. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırladı. Mücadeleyi sarı siyahlı ekip 4-0 kazandı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında BtcTurk Yeni Malatyaspor Mitchell Donald'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında Adis Jahovic'in penaltıdan kaydettiği golle BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin 86. dakikasında Thievy Bifouma farkı 3'e çıkartan golü attı.

90. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor’da kalecisi Lung, kendisine yapılan geri pasta topa vurmak isterken ıskaladı ve top ağlara gitti: 4-0

Bu sonuçla BtcTurk Yeni Malatyaspor puanını 16'ya çıkartırken, İstikbal Mobilya Kayserispor 4 puanla ligin sonra sırasında kaldı.

Kaynak: AA