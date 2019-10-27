Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak İzlanda karşılaşması için satışa çıkan tüm biletlerin tükendiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA