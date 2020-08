Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı.

"Olá, Gverreiros! Fala o @nicogaitan!



​Prontos para a nova época?​

​

