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Gençlerbirliği Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı
[Fotoğraf: AA]
Gençlerbirliği Kulübü, 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz." denildi.
Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 11, 2020
Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz. pic.twitter.com/JWhxFFZLVt
Etiketler: gençlerbirliği ahmet oğuzSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:56
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