Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz." denildi.

Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık.



Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz. pic.twitter.com/JWhxFFZLVt — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 11, 2020