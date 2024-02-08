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Spor
AA 08.02.2024 10:45

BKT Avrupa Kupası'nda 8'li final turu eşleşmeleri belli oldu

Basketbolda BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda eşleşmeler belli oldu. Türk Telekom, İngiltere temsilcisi London Lions, Beşiktaş Emlakjet ise İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ile eşleştii

BKT Avrupa Kupası'nda 8'li final turu eşleşmeleri belli oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Organizasyonda yoluna devam eden Türk takımlarından Türk Telekom, İngiltere temsilcisi London Lions, Beşiktaş Emlakjet ise İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ile eşleşti.

Kupada 8'li finaller, tek maç eleme sistemine göre 5-6 Mart'ta oynanacak. Tur atlayan ekipler, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak çeyrek finalde mücadele edecek.

Organizasyonda A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren Fransa'dan Paris Basketball ve İsrail'den Hapoel Shlomo ile B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan Fransa'dan Mincidelice JL Bourg ve Romanya'dan U-BT Cluj-Napoca doğrudan çeyrek finale yükseldi.

BKT Avrupa Kupası'nda 8'li final turunun eşleşmeleri şöyle:

London Lions (İngiltere)-Türk Telekom (Türkiye)

Prometey Slobozhanske (Ukrayna)-Aris Midea (Yunanistan)

Dreamland Gran Canaria (İspanya)-Beşiktaş Emlakjet (Türkiye)

Ratiopharm Ulm (Almanya)-Joventut Badalona (İspanya)

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