Bir madalya da Merve Çoban'dan
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.
Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı.
Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı.
KARATEDE 1 MADALYA DAHA!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2021
Milli karatecimiz Merve Çoban, yarı finalde Jovana Preković'e 2-0 mağlup olarak bronz madalya kazandı!
Teşekkürler Merve! pic.twitter.com/SfCrQ81Lzr
Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.
Milli karatecimiz Merve Çoban: "Beklediğim bu değildi. Altın madalya istiyordum. Boynumda madalya ile döneceğim ülkeme. Buna da şükrediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Biliyorum herkesin kalbi bizimle çarptı. Çok teşekkür ederim destekleri için." pic.twitter.com/SbS6gY2jhE— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2021