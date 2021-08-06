Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı.

Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı.

Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.

Milli karatecimiz Merve Çoban: "Beklediğim bu değildi. Altın madalya istiyordum. Boynumda madalya ile döneceğim ülkeme. Buna da şükrediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Biliyorum herkesin kalbi bizimle çarptı. Çok teşekkür ederim destekleri için." pic.twitter.com/SbS6gY2jhE