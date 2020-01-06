Yıl 2000... Kevin adlı fanatik Aston Villa taraftarı, takımının Bolton ile oynadığı FA Cup yarı final maçı için Londra'ya gider... Tam Wembley'e giriş yapmak üzereyken telefonu çalar. Telefonun ucundaki ses, ona hayatının en kötü haberini verir... Telefonu kapatır ve arabasına doğru koşmaya başlar. Genç adam yıkılmıştır: Henüz 9 aylık olan oğlu Keelan geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmiştir.

O gün, tam olarak neler olduğunu anlamayan ancak kalbinde acı hisseden biri daha vardır ailede. Keelan'ın büyük ağabeyi 4 yaşındaki Jack... Yıllar sonra attığı her golü, kazandığı her madalyayı, Aston Villa logolu yatağının üzerinde beraber poz verdiği minik kardeşine adayacak olan Jack Grealish...

Grealish'in hayat hikayesi Aston Villa'dan ibaret... 5 yaşındayken kapısından girdiği kulübe, sadece 1 sezon kiralık olarak gittiği Notts County arası verdi. 2014'ten itibaren düzenli olarak Aston Villa forması giyen Grealish, 16/17'de Championship'e inen takımda sürekli 11 oyuncusu olmaya başladı.

Ertesi yıl finalde Fulham'a 1-0 yenilerek Premier Lig'in kapısından döndüler ve Grealish için ayrılık zamanı geldi... Ekonomik olarak zor günler geçiren Villa takımın yıldızını 25 milyon pounda Tottenham'a satmak üzereydi ki kulüp, Amerikalılar tarafından satın alındı ve Grealish de takımda kaldı.

1 yıl sonra Aston Villa yine finaldeydi ve bu sefer başardılar! Grealish'in kaptanlığında Aston Villa, Lampard'ın çalıştırdığı Derby'yi 2-1 yendi ve Premier Lig'e yükseldi.

Her tarafı yırtılmış uğurlu kramponları ile 90 dakika sahada kalan Grealish'in yüzü, kupanın çarpması nedeniyle kaşı açılıp kanlar içinde kaldığında da, Birmingham'la oynanan şehir derbisinde sahaya atlayan bir taraftarın yumruklu saldırısına uğradığında da gülüyordu.

Zaten saldırıya uğradığı Birmingham derbisinde yumruktan birkaç dakika sonra golünü atmış ve maçı takımına kazandırmıştı... Birkaç hafta sonra da takımını Premier Lig'e çıkararak, şampiyonluk madalyasını göğsüne taktı.

İlk madalyasını 7 yaşında kazanmıştı Jack... O madalyayı eve götürüp saklamak yerine okuluna bağışladı. Onun bu davranışına karşılık okulu da, düzenlenen spor müsabakalarına 9 aylıkken hayatını kaybeden kardeşinin anısına; 'Keelan Grealish'i Anma Kupası' ismini verdi.

Jack Grealish, Aston Villa için sıradan bir futbolcudan çok daha fazlası oldu hep...

Dedesi Billy Garathy

Dedesi Villa'da oynadı, babası da Villa taraftarı

Dedesi Aston Villa'da oynayan, babası fanatik Aston Villa taraftarı olan Jack Grealish, henüz 24 yaşında ve küme düşmeme mücadelesi veren Aston Villa'nın tüm yükünü omuzlarında taşıyan, takımı için tek başına savaşan bir komutan gibi.

Kolunda taşıdığı kaptanlık pazubandı onun için çok fazla anlam ifade ediyor. Bir aile geleneğini sürdürür gibi Aston Villa'lı ve A Takım'da oynayana kadar tüm teklifleri reddecek kadar fanatik... Hepsinden ötesi, yaşasaydı bugün 20 yaşına girecek olan kardeşi Keelan için sahada...

Kaynak: TRT SPOR / Serkan Akkoyun