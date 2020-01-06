Spor
Antalyaspor'da 3 ayrılık06 Ocak 2020 Pazartesi 14:05 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 14:06
Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna, imza töreninde "Tarık Çamdal, Aly Cissokho ve Gelson Dala ile yollarımız ayrıldı" diye konuştu.
Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında bitiren Antalyaspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, 28 yaşındaki defans oyuncusu Tarık Çamdal, 32 yaşındaki Fransız sol bek Aly Cissokho ve 23 yaşındaki Angolalı forvet arkası Gelson Dala ile yollarını ayırma kararı aldı.
Ayrılık kararıyla ilgili açıklamayı Antalyaspor'un başına geçen teknik direktör Tamer Tuna, imza töreninde açıkladı.
Kaynak: TRT SPOR
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