Spor

Antalyaspor'da 3 ayrılık

06 Ocak 2020 Pazartesi 14:05 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 14:06

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna, imza töreninde "Tarık Çamdal, Aly Cissokho ve Gelson Dala ile yollarımız ayrıldı" diye konuştu.