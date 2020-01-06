Spor
Trabzonspor salonda çalıştı06 Ocak 2020 Pazartesi 14:07 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 14:09
Trabzonspor, Antalya'daki ikinci antrenmanını, olumsuz hava koşulları sebebiyle salonda yaptı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de sahada yapılması planlanan günün ilk antrenmanı Antalya’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirildi.
İlk çalışmada yer almayan ve dün gece kampa katılan Sosa ve Novak da idmana katıldı.
Antrenmanda üç grup halinde çalışan oyuncular kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: TRT SPOR
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