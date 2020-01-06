Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de sahada yapılması planlanan günün ilk antrenmanı Antalya’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirildi.

İlk çalışmada yer almayan ve dün gece kampa katılan Sosa ve Novak da idmana katıldı.

Antrenmanda üç grup halinde çalışan oyuncular kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Kaynak: TRT SPOR