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Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası heyecanı başlıyor
Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.
Engel atlamanın iki önemli organizasyonu, Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Kupası 26 Eylül Cumartesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası ise 27 Eylül Pazar günü koşulacak.
Etiketler: binicilikSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 13:41
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