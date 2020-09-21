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Sergen Yalçın'ın COVID-19 testi negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."
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Etiketler: Beşikta Sergen Yalçın koronavirüsSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 18:52
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