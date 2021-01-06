Çin ekibi Beijing Guoan bilgilendirme yaptı.

Bruno Genesio'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 52 yaşındaki Bilic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise West Bromwich Albion'ın başına geçmişti.

İngiliz ekibi, geçen ay deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.