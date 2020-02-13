Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçına dair başvurusunun reddedilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuru daha yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün başvuru dilekçesinde, TFF'nin konu ile ilgili kararını tekrar gözden geçirilmesini ve IFAB'ın, Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararlarının kulüple paylaşılması istendi.

Beşiktaş ayrıca, VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulu'nda bekleyen talebin de acilen yerine getirilmesini istedi.

Başvuruda "Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.