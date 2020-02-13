Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Beşiktaş, Göztepe maçında kural hatası olmadığına dair yapılan açıklamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Siyah beyazılar, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçına dair başvurusunun reddedilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuru daha yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün başvuru dilekçesinde, TFF'nin konu ile ilgili kararını tekrar gözden geçirilmesini ve IFAB'ın, Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararlarının kulüple paylaşılması istendi.
Beşiktaş ayrıca, VAR kayıtları ile ilgili Tahkim Kurulu'nda bekleyen talebin de acilen yerine getirilmesini istedi.
Başvuruda "Şeffaflık ilkesine bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.
Etiketler: TFF'ye başvuru IFAB Göztepe BeşiktaşSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 20:37
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