Güçlü bir kadro ile yeni sezona girmeyi planlayan siyah beyazlılar, hücum hattının kanatlarına takviye yapma kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, Henry Onyekuru için girişimlere başladı. Siyah beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için teklif yaptı.

Geride kalan 2 yılın büyük bir bölümünü Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı oyuncunun bonservisi Monaco'da bulunuyor.

Teknik direktör değişikliği yaşayan Fransız ekibinde, Onyekuru’nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Monaco yönetimi, teknik direktör Robert Moreno’dan gelecek rapora göre 23 yaşındaki oyuncuyu kiralayıp kiralamayacağına karar verecek.

Fransız kulübünden gelecek cevabı bekleyecek olan yönetim, transferin gidişatına göre yol haritasını belirleyecek.

Beşiktaş, golcü transferinde de rotasını değiştirdi. Siyah beyazlılar yeni hedef olarak, Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı belirledi.

Transfer döneminin başında Gineli forvetle ilgilenen ancak somut bir girişimi olmayan Beşiktaş, lacivert beyazlılara resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, bu transferle bizzat ilgileneceği öğrenildi.

Kasımpaşa’nın Fatih Öztürk’ü Galatasaray’a, Mame Thiam’ı da Fenerbahçe’ye iyi niyet göstergesi olarak bedelsiz göndermesi sonrasında Beşiktaş’a vereceği cevap merak konusu oldu.