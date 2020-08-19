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Fernandes El-İttihad Kalba'ya transfer oldu
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, El-İttihad Kalba'ya transfer oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Alanyaspor'un Dinamo Zagreb'den önce kiralayıp sonra renklerine bağladığı Şilili oyuncu, 2017 yılından bu yana 108 maça çıktı ve 37 gol attı.
Etiketler: Aytemiz Alanyaspor Junior Fernandes El-İttihad KalbaSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:05
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