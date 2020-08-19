Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Portekiz ekibi Braga forması giyen 28 yaşındaki Pablo Santos'u takıma kattıklarını söyledi.

Oyuncunun, bugün itibarıyla takımla çalışmalara başladığını belirten Vardı, transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hoş Geldin Pablo Santos

Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

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