Asist Analiz'e konuşan Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Her sene bir şeyimiz eksik oluyor. Forvetsiz oynuyoruz, ligin en çok gol atan takımı oluyoruz. Defans eksik oluyor, en az gol yiyen takım oluyoruz. 2 ayımız daha var. Galatasaray'da transferler bitmez. Şunu söyleyebiliriz taraftarımıza; biz taraftarımızı en mutlu edecek çözümü bulacağız. Sadece orta sahada değil, bütün sahalarda."

''Medya, istediği eleştiriyi özgürce yapabilir''

"Norveç Milli Takımı kaptanı, Olympiakos'un kaptanı geliyor. Bizim adını yeni öğrendiğimiz futbolculardan daha az yer kaplıyor. Bu da medyatik algının yönetiminde, ibret alınası dersler veriliyor. Eleştirmiyorum tabii. Medya, istediği eleştiriyi özgürce yapabilir. Yabancıların bir sözü var. Underrated ve overrated. Türkçede olduğu değerden fazla değer gösterilen veya olduğundan az değer verilen. Bunu Türk futbolunda görüyoruz. İnsan yaşamında da görüyoruz. Sonunda su akar yolunu bulur diyoruz."

''Galatasaray'ın ana hedefi Şampiyonlar Ligi'ydi''

"Tabii ki Galatasaray'ın ana hedefi Şampiyonlar Ligi idi. Biz Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için kendimizi başarılı görmüyoruz. Ama Avrupa Ligi de dünyanın en iyi 2. ligi. Evrensel anlamda. Biz orada kupa kaldırmış takımız. Üzerine de Süper Kupa almış bir takımız. İnşallah bunun tekrarını yaparız diye yola çıkıyoruz. Amacımız turu geçmek değil, en tepeye ulaşmak."

''58 milyon euro bütçemiz var, bunu 40 milyon euro'lara indirmemiz lazım''

"Galatasaray, şu an bizim 58 milyon euro bütçemiz var. Bunu bizim, 40 milyon eurolara indirmemiz lazım. Biliyorsunuz vergi de çok yükseldi. Şu anda Avrupa'nın en yüksek vergi oranına sahibiz. Türkiye olarak. Bizim giderleri kesinlikle azaltmamız gerek çünkü gelirlerde pandemiden ötürü gelir düşüklükleri var. Özellikle kombine, hasılat gelirleri. Sponsorlar anlamında demiyorum. Bizim sponsorlarımız bu konu da müthişler. Siz de inşallah olacaksınız. Galatasaray'ın, evrensel marka değeri her zaman kendini gösteriyor. Galatasaray'ın ismi bir cazibe merkezi hala. İnşallah bu devam eder. İnşallah kombine satışları da... Passolig bu konuda izin vermiyor. Bu konuda rahatsızız. Bizim taraftarımız özellikle; kombine alırken, loca alırken maçların oynanmaması olasılığına karşı kendini taahhüt eder, feda eder... Onu tekrar talep etmez. Sözleşme de öyle. Sevgili iş ortağımız Passolig tarafında da yeniden değerlendirilerek; çünkü önümüzdeki dönem belli oranda seyirciye serbest bırakılacak, statlarda... Tabii bu hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin birlikte alacağı bir karar. Biz iyiye gitmesini umuyoruz ve umut ediyoruz."

''Biz teknik kadronun işlerine asla karışmayız''

"Biz teknik kadronun bu bağlamdaki şeylerine asla karışmayız. Ne soyunma odasına gideriz, ne otobüse bineriz. Mecbur bazen uçakla dönüyorum. Ben kimseyi alanında rahatsız etmek istemem. Bizim yönetim olarak yapılanmamız bu şekilde. Teknik kadro kimi uygun görürse; o 10 numara oynar... Transfer bitmez. Teknik kadro, scout ekibinin tavsiyeleri doğrultusunda bize öneriler getirir. Biz de Galatasaray'ın mali ve sportif olanakları içerisinde düşünürüz. Transfer tek taraflı bir müessese değil. Bileşeni ve parametresi olan bir süreç. Transferler hem alım, hem satım olarak bitmez."

''Biz enkaz edebiyatı yapmayalım''

"Tabii ki Galatasaray şampiyon olsun. Önemli olan mali sorunlar. Biz enkaz edebiyatı yapmayalım. Şimdi enkaz alsaydık diyorum. İçi çürümüş bir yapı, onu düzeltiyoruz geldiğimizden günden beri. Geldiğimizden günden beri şampiyonluğa 24 saat sevindiğimizi hatırlamıyorum. 10. saatte başka bir problem vardı. Karşılaşıp onu halletmeye çalışıyorduk. Benim tüm hedefim, zevkle maç izlemek. Şimdi oturuyoruz maçta; golü yiyoruz 'Sfenks' golü atıyoruz Ramses'in mumyası... Yani vallahi böyle kalıyorum. Ayıp oluyor, misafire saygımızdan... Ben istiyorum ki; locada hareketli maç seyredeyim. Bunu sağlayacak bir yönetim gelirse biz onlara medyun-u şükran oluruz. Bizim de hedefimiz; gelecek yönetime sağlıklı bir Galatasaray bırakmak. Hem sistem olarak, hem mali yapı olarak, hem sportif olarak. Bu bir ayrı bir ruh olayı. Bunu ancak yaşayan bilir. Başkasına baksan biz zaten normal insanlar değiliz. Biz asla öyle bir şey yapmayız. Ben ayrıca Beşiktaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim kuruluş tarihimizi hatırlattığı için; onlara çok özel teşekkürlerimi iletiyorum."

Başkan Mustafa Cengiz, "En büyük projemiz; mali durumu düzeltmek. Pandemiye karşı kulübü yine en çok harcama limitine sahip olmak için gelecek yıl da içinde tutmak. Ve en büyük projemiz; şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.