Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, "Türk futbolunun ve Göztepe'nin efsane isimlerinden Halil Kiraz'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Halil Kiraz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada da "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Göztepe'de teknik direktör olarak da görev yapan "Bombacı" lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı. Halil Kiraz, sarı kırmızılı forma ile 184 Süper Lig maçına çıkarak, 30 gole imza atmıştı.