Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Çankırı Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret ederek, taraftarla bir araya geldi.

Burada taraftarların sorularını yanıtlayan Bayrak, Aboubakar transferinin son aşamada olduğunu söyledi.

Bayrak, transferin bugün açıklanabileceğini belirtti. Bayrak, Aboubakar'ın yaptığı işlerin ortada olduğunu dile getirdi.

"Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz. Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki."

Beşiktaş'ın diğer branşlardaki durumunun sorulması üzerine Bayrak, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla amatör şubelerde daha iyi takımlar kuracaklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA / Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak]

"Dele Alli'nin çıkış yakalayacağına inanıyorum​​​​​​​"

Bayrak, Dele Alli'nin performası ve kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

"Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi var. Ben Dele Alli'nin çıkış yakalayacağına inanıyorum. 150 milyon avroyu görmüş adam. Son maçta girdiğinde neler yaptığını gördük aslında. Golde onun koşuları, pozisyon içerisindeki adam eksiltmesi var. Çok az bir sürede Dele Alli'nin katkısı oldu maçta. Şu an rotasyon değil, puana ihtiyacımız var. Rahat olduğumuz maçlarda futbolcularımızın hepsi süre alacaktır ama şu an 3 puan 3 puan gitmemiz lazım. Futbolcularımıza devamlı transfer teklifleri geliyor ama faydalanacaklarımızı bırakmıyoruz zaten. Biz bu sene şampiyon olacağız inşallah, hedef o."

Konuşmanın ardından Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, Bayrak'a tuz lambası hediye etti.