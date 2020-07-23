Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 8 -10 futbolcuyla takıma takviye etmeyi planlayan yönetim, bunu yapmak için öncelikle takımdan bir çok futbolcuyu göndererek hem sayı olarak oyunculara yer açmak, hem de mali olarak büyük bir külfetten kurtulmak istiyor.

En önemli kriter harcama limiti

Siyah beyazlıların transfer yapabilmek için en önemli kriteri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklayacağı harcama limitleri.

Ekonomik sıkıntılardan dolayı bonservisi olmayan ve kiralık oyuncular üzerinden strateji belirleyen transfer komitesi, TFF'nin harcama limitlerini açıklaması sonrasında en ince ayrıntısına kadar hesap yaparak bonservisli oyuncu alıp alamayacağının kararını verecek.

Limitlerin beklendiği gibi açıklanması durumunda 3-4 milyon euro civarında bir bonservis ödeme imkanını düşünen yönetim, devre arasında olduğu gibi limitin çok az olması halinde tamamen bedava veya kiralık oyunculara yönelecek.

Burak Yılmaz transferi

Son iki gündür Beşiktaş gündeminin bir numaralı konusu olan Burak Yılmaz-Lille transferi de hücum transferi stratejisini belirleyecek.

Lille ile her konuda anlaşan ve Beşiktaş yönetimiyle bonservis için pazarlık halinde olan Burak'ın ayrılması halinde bir tane yıldız santrfor, bir de onu yedekleyecek iyi bir santrfor transferi yapılacak.

Burak yerine Cisse

Burak Yılmaz ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız oyuncunun ayrılma ihtimaline karşın "B Planı"nı hazırlıyor.

Biriken alacaklarının yarısını bırakması durumunda Lille’e transferine izin verilecek Burak'ın yerine Aytemiz Alanyaspor’dan Cisse düşünülüyor.

Sergen Yalçın’ın eski öğrencisi olan Senegalli oyuncu ile görüşmek için Burak Yılmaz’ın durumunun netleşmesini bekleyen yönetim, sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

Gökhan Töre'nin dönüşüne onay verildi

Geçen sezonu Malatya'da geçiren Gökhan Töre'nin de tekrar takıma dönme ihtimali doğdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ve yönetimin, bonservisini alması durumunda Töre'nin dönüşüne oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Bu arada Sergen Yalçın'ın çok istediği Welinton için Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle görüşen siyah beyazlıların hiçbir şekilde para vermeyeceklerini ve dört oyuncu önererek bunların içinden ikisinin seçilmesini istediği bildirildi.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a takasta önerdiği futbolcular Cyle Larin, Isimat Mirin, Enzo Roco ve Umut Nayır. Alanyaspor'un ise şu an için bu dört ismi kabul etmediği gelen bilgiler arasında.

Vida'ya Fransa'dan talip var

Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde oyuncularına gelecek teklifleri değerlendirecek. Siyah beyazlılarda en önemli kriter ise yüksek maaş olan oyuncuların durumu.

Yönetim, bu oyunculardan ya indirim istedi, ya da kendilerine takım bulmalarını. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan futbolculardan biri de Domagoj Vida...

Suudi Arabistan ve İtalya’dan gelen resmi teklifleri değerlendirmeyen Hırvat stoper, Lyon'a ise sıcak bakıyor.

Biriken alacaklarına karşılık bonservisini almayı düşünen Vida için yönetimin kararı bekleniyor.

31 yaşındaki futbolcunun satışından gelecek bonservis bedeli yönetimin elini rahatlatabilir ancak oyuncunun yüksek maaşı ise planları bozuyor.

Önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak tarafların anlaşması halinde Domagoj Vida, Lyon forması giyecek.

Bu sezon 37 maçta görev yapan Hırvat savunmacı, 5 gol attı.

Larin ve Mirin için takım aranıyor

Kiralık gönderilen Cyle Larin ve Mirin'le beraber Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Douglas gibi isimlerden para kazanarak gönderme seçeneği değerlendirmeye alınacak.

Cyle Larin ile Rusya takımı Dynamo Moskova'nın ilgilendiği öğrenilirken, menajerler tarafından getirilen teklifin ilk etapta az bulunarak geri çevrildiği ve rakamın revize edilip resmi teklife dönüştürülmesi istendiği bilgisine ulaşıldı.

Mirin ve Douglas için de teklif gelmemesi durumunda her iki oyuncu takasta kullanılacak ya da kendilerine kulüp bulunması istenecek.