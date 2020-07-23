İzmir temsilcisinin, "Siyah İnci" lakaplı efsane futbolcusu Vahap Özaltay, 1932 yılında Fransa'nın Racing kulübüne transfer olarak bir ilke imza atmış ve Türk futbol tarihine geçmişti.

Cenk, 88 yıl sonra Altay'dan Avrupa'ya giden kulüp tarihindeki ikinci futbolcu olma yolunda.

Altay'da daha önce 1990'lı yılların başında Serdar Meriç'in Belçika ekibi Anderlecht altyapısına transferi gündeme gelmiş ancak oyuncu 18 yaşında olduğu için kontenjan engeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Altay'da yıldızı parlayan Alpay Özalan, Necati Ateş, Sinan Kaloğlu, Fatih Tekke gibi isimler de başka kulüplerden Avrupa'nın yolunu tutmuştu.