Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Burak Yılmaz Lille yolunda
Beşiktaş golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın transferi için Fransa'nın Lille Kulübü ile pazarlık masasına oturdu.
Lille'in teklifini kabul etmeye hazırlanan Burak Yılmaz Beşiktaş'tan bonservisini istiyor.
35 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı kulüpten geçmiş dönemlere ait yaklaşık 12 milyon TL alacağı bulunuyor.
Kulüple görüşmelerini sürdüren Burak Yılmaz, bonservisini alabilirse Fransız kulübüne transfer olacak.
Etiketler: Beşiktaş burak yılmaz LilleSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:09
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