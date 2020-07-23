Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Welinton ile anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Welinton için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Brezilyalı stoper Welinton için prensip anlaşmasına vardı.
2023’e kadar Akdeniz temsilcisi ile sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki stoper için takas öneren Beşiktaş’ın teklifi kabul gördü.
Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör konusu netlik kazandıktan sonra siyah beyazlıların da onay vereceği oyunculardan biriyle takas yapılarak Welinton transfer edilecek.
4 Ağustos’ta başlayacak transfer dönemi ile resmi imzaların atılması bekleniyor.
Etiketler: Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor Welinton transferSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:07
Son Haberler
- 10:18
- 10:29
- 10:17
- 10:20
- 09:57
Sıradaki Haber
Galatasaray sezonu Antalya'da kapatacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz