Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile Brezilyalı stoper Welinton için prensip anlaşmasına vardı.

2023’e kadar Akdeniz temsilcisi ile sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki stoper için takas öneren Beşiktaş’ın teklifi kabul gördü.

Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör konusu netlik kazandıktan sonra siyah beyazlıların da onay vereceği oyunculardan biriyle takas yapılarak Welinton transfer edilecek.

4 Ağustos’ta başlayacak transfer dönemi ile resmi imzaların atılması bekleniyor.