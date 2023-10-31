Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula doğru

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek moral bulan Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor.

Siyah beyazlılarda daha önce 17 Aralık olarak belirlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı erkene çekilerek 3 Aralık'a alındı.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi seçimde aday olmayacak. Uzun süredir çevresi ve ailesiyle görüşme halinde olan Çebi aday olmamaya karar verdi.

Emre Kocadağ aday

Asbaşkan Emre Kocadağ ise başkanlığa aday olacak. Kocadağ liste için hazırlıklarına başladı. Emre Kocadağ adaylığını hafta içinde resmi olarak açıklayacak.

Serdal Adalı'nın nihai kararı bekleniyor

Seçimdeki bir diğer aday ise Hasan Arat. Arat, başkan adaylığını ilk açıklayan isim olmuştu. Serdal Adalı’nın ise kararı bekleniyor.

Adalı’ya yakın kaynaklar seçim için nabız yokluyor. Camiadan da Adalı'ya aday olması yönünde baskı yapıldığı gelen haberler arasında.

Özel işleri nedeniyle yurt dışında olan Serdal Adalı döndüğünde nihai kararını verecek. Tarkan Ser ise Serdal Adalı aday olmazsa seçime girecek

Bir grup kongre üyesindan açıklama

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) bir grup kongre üyesi, Eminönü'nde bulunan Cemile Sultan Liman Han Restoran'da bir araya geldi.

Grup adına Mehmet Musa Evin ile Serdar Keskin, kongre sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. Mehmet Musa Evin, Beşiktaş'ın çok büyük sıkıntıları olduğunu belirtti.

"İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeleri olarak seçimde desteğimizi hangi adaya vereceğimizi görüşmek üzere bir araya geldik. Önceki seçimlerde İTO meclis üyesi arkadaşımız Emre Kocadağ'dan dolayı Ahmet Nur Çebi'yi destekledik. İTO Meclis üyelerinin Ahmet Nur Çebi'yi desteklediğine yönelik söylemler var. Bu söylemlere karşıyız. Hiç kimsenin adamı değiliz. Beşiktaş'ı en iyi yönetecek ekibi ve başkan adayını destekleyeceğiz. Bu ekonomik şartlarda kulübün parasının çarçur edilmemesini istiyoruz."

Evin, bu sezon siyah-beyazlı futbol takımına yanlış transferler yapıldığını düşündüklerini vurguladı.

"Burak Yılmaz'ı çok severiz. Geçiş sürecinde Burak Yılmaz'ı yıpratıyoruz ve kulübe de zarar veriyoruz. Aldığımız oyuncuların sıkıntıları büyük. Oyuncuların birçoğu Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Kronik sakatlıklarla boğuşan futbolcu topluluğuna döndük. Rakiplerimiz bizden çok daha iyi transferler yaptı. Biz kolej takımıydık, şimdi ihtiyarlar heyeti olduk. Bunu istemiyoruz."

Serdar Keskin ise Beşiktaş'ın 2 ya da 3 adaylı bir seçime gireceğini düşündüklerini aktardı.

"Kulübümüzün kaotik bir durumu var. Ahmet Nur Çebi zannediyorum ki aday olmayacak. Hasan Arat aday olacağını söyledi. Emre Kocadağ da aday olabilir. Serdar Adalı da ABD'den döndükten sonra açıklamasını yapacak. Eski başkanlar belki Adalı'yı destekleyebilir. Arkadaşlarımız ile Beşiktaş'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağız."