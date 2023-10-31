Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı'ya destek

Trabzonspor, 2021-22 sezonu şampiyonluğundan sonra yaşanan kötü gidişata bağlı yönetim ve teknik adam değişimine rağmen bu sezon ligde istediği başlangıcı yapamadı.

Abdullah Avcı sonrası bayrağı devralan Nenad Bjelica yönetimindeki takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 8’inci haftada Hırvat hoca ile yollar ayrıldı.

Bjelica’nın gidişiyle Abdullah Avcı, 7 ay sonra Trabzonspor’a geri dönerken camia tecrübeli teknik adamın dönüşünü sevinçle karşıladı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan takımın başına 2 hafta önce yeniden geçen Avcı, çıktığı 2 müsabakada 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililerin son şampiyon hocası, kötü gidişatı durdurmak için takımdaki dağınık ruhu toparlayıp, ligde mücadele edebilir hale getirmeye çalışıyor.

Trabzonspor tarihine adını yazdıran eski futbolculardan Ali Kemal Denizci ve Turgay Semercioğlu da kadro değişimi yaşanan takımı, eski başarılı günlerine kavuşturmaya çalışan Abdullah Avcı’ya destek verdi.

Ali Kemal Denizci: Avcı'nın olmasında ben de kefil oldum

'Fırtına' lakaplı eski Trabzonsporlu ve milli futbolcu Ali Kemal Denizci, Nenad Bjelica sonrası Abdullah Avcı’nın geri dönmesini istediğini belirtti.

"Biraz erken geldi ama ben Abdullah Avcı’nın gelmesini çok istedim. Karakteri, adamlığı, mütevaziliği, sevecenliği güzel, seviyorum da kendisini. Hocalık yönünde istememin ayrı sebebi var. Takımın transferlerini daha önceden yapmış, takımı ve şehri çok iyi tanıyan, yönetimle arası iyi olması, yaptırım gücü olan bir insanın olması Trabzonspor'un menfaatine olur diye düşündüm ve Abdullah hocanın olmasında ben de kefil oldum."

"Hocalık sadece taktik vermek değil"

Denizci, yerli teknik direktörlerin Süper Lig’de başarıya daha yakın olduğunu belirtti.

"En azından Türk futbolu ve futbolcusunun ne olduğunu, ne oynayacağını, ne yaptığını biliyor. Onun için tabii ki bu bazen hocalıktan ziyade farklı işler arayan bir meslek. Hocalık sadece taktik vermek değil. Futbolcunun sana güveninin olması, baba gibi görmesi, sana inanması lazım. Bir yabancının Türk futbolcusuna anlatabileceği çok şey yok. Onların bu yönde bir günahı yok, iletişim sıkıntısı var. Bu yönde tabi ben her zaman Türk hocalardan yanayım."

Turgay Semercioğlu: Gelen gideni arattı

Trabzonsporlu ve milli futbolcu Turgay Semercioğlu da, Abdullah Avcı’nın takımın son şampiyon hocası olduğunu ve camia olarak bu sevince ortak olduklarını söyledi.

Semercioğlu, Avcı sonrası takımı yöneten Nenad Bjelica'nın başarılı olamadığını belirtti.

"Şampiyonluktan sonraki aşamayı yönetim olarak da antrenör olarak da çok iyi idare edemedik. Bu vesileyle bir geri dönüş oldu. Abdullah Avcı ayrıldı ama yabancı bir hoca geldi. Yabancı hoca gördüğümüz kadarıyla kalite olarak bizim arzu ettiğimiz kaliteyi yakalayamadık. Şimdi Abdullah Avcı tekrar geri geldi. Gelen gideni arattı. Arandığı için Abdullah Avcı tekrar geldi. Avcı’nın belli bir yanışı kendine göre yok bizlere göre olabilir ama bu yanlışlarını görerek Trabzonspor’u daha da iyi yerlere çıkartabileceğini düşünüyorum. Kamuoyuyla aynı görüşteyim."

"Hocamızın sıkıntısı olacak ama tecrübelidir"

Semercioğlu, Avcı’nın ikinci döneminden umutlu olduğunu söyledi.

"Abdullah Avcı tecrübeli bir hoca, yaşadıklarını gözden geçirerek Trabzonspor’u daha üst seviyelere çıkaracağını düşünüyorum. Yeniden Egemen’i aldı, yeni bir planlama var. Alınan futbolcular çok önemli. Yabancı hocanın aldığı oyuncuların büyük bir kısmı Trabzonspor’un veya bizim ligin oyuncuları değil, bayağı geri oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hocamızın biraz sıkıntısı olacak ama hocamız tecrübelidir. Bunları da dizayn ederek bizim takımı daha iyi yerlere getireceğini düşünüyorum."