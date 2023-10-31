Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 31.10.2023 14:15

Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı'ya destek

Trabzonspor'da ikinci dönemini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, lige kötü başlayan takımı bordo-mavili camianın da desteğiyle yeniden toparlamaya çalışıyor. Camianın önde gelen isimlerinden Ali Kemal Denizci ve Turgay Semercioğlu, takımın eski başarısına kavuşması için çalışan Avcı’ya destek verdi.

Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı'ya destek

Trabzonspor, 2021-22 sezonu şampiyonluğundan sonra yaşanan kötü gidişata bağlı yönetim ve teknik adam değişimine rağmen bu sezon ligde istediği başlangıcı yapamadı.

Abdullah Avcı sonrası bayrağı devralan Nenad Bjelica yönetimindeki takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle 8’inci haftada Hırvat hoca ile yollar ayrıldı.

Bjelica’nın gidişiyle Abdullah Avcı, 7 ay sonra Trabzonspor’a geri dönerken camia tecrübeli teknik adamın dönüşünü sevinçle karşıladı.

Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı'ya destek

Ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan takımın başına 2 hafta önce yeniden geçen Avcı, çıktığı 2 müsabakada 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililerin son şampiyon hocası, kötü gidişatı durdurmak için takımdaki dağınık ruhu toparlayıp, ligde mücadele edebilir hale getirmeye çalışıyor.

Trabzonspor tarihine adını yazdıran eski futbolculardan Ali Kemal Denizci ve Turgay Semercioğlu da kadro değişimi yaşanan takımı, eski başarılı günlerine kavuşturmaya çalışan Abdullah Avcı’ya destek verdi.

Ali Kemal Denizci: Avcı'nın olmasında ben de kefil oldum

'Fırtına' lakaplı eski Trabzonsporlu ve milli futbolcu Ali Kemal Denizci, Nenad Bjelica sonrası Abdullah Avcı’nın geri dönmesini istediğini belirtti.

"Biraz erken geldi ama ben Abdullah Avcı’nın gelmesini çok istedim. Karakteri, adamlığı, mütevaziliği, sevecenliği güzel, seviyorum da kendisini. Hocalık yönünde istememin ayrı sebebi var. Takımın transferlerini daha önceden yapmış, takımı ve şehri çok iyi tanıyan, yönetimle arası iyi olması, yaptırım gücü olan bir insanın olması Trabzonspor'un menfaatine olur diye düşündüm ve Abdullah hocanın olmasında ben de kefil oldum."

Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı'ya destek

"Hocalık sadece taktik vermek değil"

Denizci, yerli teknik direktörlerin Süper Lig’de başarıya daha yakın olduğunu belirtti.

"En azından Türk futbolu ve futbolcusunun ne olduğunu, ne oynayacağını, ne yaptığını biliyor. Onun için tabii ki bu bazen hocalıktan ziyade farklı işler arayan bir meslek. Hocalık sadece taktik vermek değil. Futbolcunun sana güveninin olması, baba gibi görmesi, sana inanması lazım. Bir yabancının Türk futbolcusuna anlatabileceği çok şey yok. Onların bu yönde bir günahı yok, iletişim sıkıntısı var. Bu yönde tabi ben her zaman Türk hocalardan yanayım."

Turgay Semercioğlu: Gelen gideni arattı

Trabzonsporlu ve milli futbolcu Turgay Semercioğlu da, Abdullah Avcı’nın takımın son şampiyon hocası olduğunu ve camia olarak bu sevince ortak olduklarını söyledi.

Semercioğlu, Avcı sonrası takımı yöneten Nenad Bjelica'nın başarılı olamadığını belirtti.

"Şampiyonluktan sonraki aşamayı yönetim olarak da antrenör olarak da çok iyi idare edemedik. Bu vesileyle bir geri dönüş oldu. Abdullah Avcı ayrıldı ama yabancı bir hoca geldi. Yabancı hoca gördüğümüz kadarıyla kalite olarak bizim arzu ettiğimiz kaliteyi yakalayamadık. Şimdi Abdullah Avcı tekrar geri geldi. Gelen gideni arattı. Arandığı için Abdullah Avcı tekrar geldi. Avcı’nın belli bir yanışı kendine göre yok bizlere göre olabilir ama bu yanlışlarını görerek Trabzonspor’u daha da iyi yerlere çıkartabileceğini düşünüyorum. Kamuoyuyla aynı görüşteyim."

Trabzonspor efsanelerinden Abdullah Avcı'ya destek

"Hocamızın sıkıntısı olacak ama tecrübelidir"

Semercioğlu, Avcı’nın ikinci döneminden umutlu olduğunu söyledi.

"Abdullah Avcı tecrübeli bir hoca, yaşadıklarını gözden geçirerek Trabzonspor’u daha üst seviyelere çıkaracağını düşünüyorum. Yeniden Egemen’i aldı, yeni bir planlama var. Alınan futbolcular çok önemli. Yabancı hocanın aldığı oyuncuların büyük bir kısmı Trabzonspor’un veya bizim ligin oyuncuları değil, bayağı geri oyuncular olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hocamızın biraz sıkıntısı olacak ama hocamız tecrübelidir. Bunları da dizayn ederek bizim takımı daha iyi yerlere getireceğini düşünüyorum."

ETİKETLER
Trabzonspor Abdullah Avcı
Sıradaki Haber
Altay Bayındır: Galatasaray ile oynadığımız maçlardaki atmosferi seviyordum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
İsrail ordusu: Gazze’nin iç kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:20
Belçika'da evin içinde mangal yakan kişi hastanelik oldu
15:20
Park halindeki araçların üzerine beton mikseri düştü
15:13
Okul bilgisayarlarını sattığı iddia edilen müdür hakkında inceleme
15:05
İsrail ordusu: Kızıldeniz bölgesinden atılan füze, hava savunma sistemince imha edildi
14:57
Mısır'ın Gazze sınırında kurduğu sahra hastanesi tamamlanmak üzere
Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi
Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Milli sporcu Muhammed Dursun şampiyonluğa hazırlanıyor
Milli sporcu Muhammed Dursun şampiyonluğa hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ