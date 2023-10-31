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Spor
DHA 31.10.2023 14:10

Altay Bayındır: Galatasaray ile oynadığımız maçlardaki atmosferi seviyordum

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Türkiye'deki en büyük derbinin Galatasaray-Fenerbahçe maçı olduğunu belirterek, "Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum." dedi.

Altay Bayındır: Galatasaray ile oynadığımız maçlardaki atmosferi seviyordum
[Fotograf: Reuters]

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United TV’de yayımlanan podcastin konuğu oldu.

Ay-yıldızlı file bekçisi, eski Manchester United futbolcusu David May ile sunucu Sam Homewood’un sorularını cevapladı.

Bayındır, kaleciliğe başlangıç hikayesini anlattı.

"Bahçede maç yaparken asla kalecilik pozisyonuna gitmezdim. Ben her zaman forvet olurdum. İlk oynadığım pozisyonum defanstı, sonra forvet oynadım. İlk kulübüm olan Bursaspor'da defans oyuncusuydum. Bir gün kaleci antrenmana gelemeyince menajerimiz bana; 'Altay sen uzunsun, kaleye git ama keyif yapacak zaman yok' dedi. Ben defansta ve forvet olarak oynamak istiyordum ama 'tamam deneyelim' dedim. Kaleye geçtim ve çok iyi hissettim. Top geldiğinde topa doğru atlıyordum ve herkes bana yapabilirsin diye bağırıyordu. Top bana doğru gelince topu tuttuğumda herkes 'harikasın, hadi' diye bağırıyordu. Penaltı kurtarınca ise benden iyisi yoktu."

United’lı oyuncu, kalecilerin farklı forma giymesinin dikkatini çektiğini belirtti. Başarılı futbolcu, kaleciliğe geçmeden önce annesine danıştığını da ifade etti.

"O zamanlar her maçı izliyordum. Bütün oyuncular aynı ama kaleci farklı forma giyiyordu. Bu da çok hoşuma gitmişti. Annem mutfaktaydı, ona; 'Şu anki pozisyonum hakkında ne düşünüyorsun? Forvet oynayabilirim. Ya da kaleye geçebilirim' dedim. O çok bilmese de biraz biliyordu, çünkü evde her gün maç izliyorduk ve bana; 'Kaleye geçebilirsin, senin için daha iyi olur. Uzunsun ve orada daha az koşman gerekir' dedi."

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Konuşmasında annesine de seslenen Bayındır, şu cümlelere yer verdi:
“Annem, her şey için teşekkür ederim. Kalede olmayı çok seviyorum. Konumumu seviyorum. Çok farklı ve zor elbette. Zor ama topu yakalamak çok güzel bir duygu."

"Galatasaray en büyük derbiydi"

Sam Homewood’un; 'Fenerbahçe'deyken en büyük maç ya da dikkat etmek gerektiğini düşündüğünüz takım kimdi?' sorusuna 'Galatasaray' cevabını veren Bayındır, "Galatasaray en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum" diye konuştu.

Manchester United'ın eski futbolcusu David May ise, "Galatasaray'la oynayacağımız maç öncesinde boğazda bir otelde kalmıştık ve bütün gece Galatasaray taraftarları bizi uyanık tutmak için otelin etrafında bir aşağı bir yukarı dolaşıp gürültü yapıyorlardı. Açık ara Türkiye en iyi ve tehlikeli atmosfere sahipti diyebilirim" dedi.

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