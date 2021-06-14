Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın konusu sonuca bağlanıyor. Asbaşkan Emre Kocadağ’ın, tecrübeli teknik adam ile yaptığı görüşme iyi geçti.

Hafta içinde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katılımıyla üç isim bir araya gelecek. Bu görüşme sonrasında imzaların atılması bekleniyor.

Görüşmede sadece sözleşme değil gelecek sezonun planlaması da konuşulacak. Beşiktaş’ta sözleşmesi biten birçok futbolcu bulunuyor.

Ayrıca kiradan dönen oyuncularla birlikte kadrodaki isimlerin durumları da belirsizliğini koruyor.

Gözler TFF'de olacak

Diğer yandan, siyah beyazlılarda kadro planlaması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncu konusunda vereceği karar da bekleniyor.

Federasyon gelecek sezon için 14 yabancı ile sözleşme imzalanabileceğini, sahada ise 8 yabancı oyuncunun yer alabileceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle bir araya gelerek bu kararın değiştirilmesi yönünde istekte bulunmuştu.