Oğlağo ailesinin 30 üyesi, olimpiyatlarda birçok derece yaptı. Balkan şampiyonalarında birincilik elde ettiler. Daha birçok uluslararası arenada, ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırdılar.

Ailenin başarıları, Muş Alparslan Üniversitesi'nin de dikkatini çekti. Uzman ekip tarafından genetik çalışması başlatıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar, "Ailenin başarısı genetik bir alt yapıdan mı kaynaklanıyor, yoksa tesadüfi olarak mı bu spora başlamışlar bu işin gerçeği merak konusu. Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Muşlu Oğlağo ailesi tam bir kayak tutkunu. Aileden 30 kişi bu sporla ilgileniyor.

"Genetik olduğunu düşünüyoruz"

Antrenör Veysel Oğlağo, "Bu çalışmanın genetik olarak ailemizde bir özelliği olduğunu düşünüyoruz. İnşallah böyledir, biz buna inanıyoruz. Böyle çıkarsa ailemizin destek görmesini istiyoruz" dedi.

Test sonuçları olumlu çıkarsa aile bireyleri spora daha fazla teşvik edilecek.