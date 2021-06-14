Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Galler maçının hakemi açıklandı
[Fotoğraf: AA]
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile oynayacağı A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak. Türkiye-Galler mücadelesi, TRT1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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