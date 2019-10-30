Hafta sonunda Antalya deplasmanına gidecek Beşiktaş’ta, teknik direktör Abdullah Avcı sakatlığı bulunan futbolcuların durumuna göre maçın taktiğine karar verecek.

Victor Ruiz, N’Koudou ve Burak Yılmaz’ın oynama ihtimalleri bulunuyor

Teknik ekip, bu oyuncular hakkındaki son kararı sağlık heyetiyle görüştükten sonra verecek.

Galatasaray derbisinde stoperde Roco’nun performansından oldukça memnun olan Avcı, Ruiz iyileşse bile İspanyol oyuncuyu riske etmeyecek.

Lens’in ortaya koyduğu futbolu yeterli bulmayan deneyimli çalıştırıcı, N’Koudou’nun sakatlığını atlatması durumunda Fransız oyuncuyu 11'de sahaya sürecek.

Avcı, ileri uçta ise Umut Nayir’in isteğinden memnun olsa da, Burak Yılmaz’ın hazır olarak sahalara dönmesini iple çekiyor.

Ancak tecrübeli teknik adam, Burak’ın sakatlığı yüzde yüz geçmeden yıldız golcüyü riske etmek istemiyor.

Bu arada Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları, Nevzat Demir Tesisleri’ne sık sık giderek hem teknik heyetle hem de futbolcularla yakında ilgileniyor.

Derbi öncesinde oluşturulan ortamın Antalyaspor maçı öncesinde de devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: TRT SPOR

