Spor
MKE Ankaragücü'nde seçim heyecanı30 Ekim 2019 Çarşamba 09:41 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:48
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karar doğrultusundaki genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde 31 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
24 Ekim Perşembe günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurulda 925 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
MKE Ankaragücü'nde 30 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçilmişti.
Kaynak: AA
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