Spor
Cenk Tosun'dan asist30 Ekim 2019 Çarşamba 09:30 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:33
İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu maçında Everton, evinde Watford'u 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu Cenk Tosun 80. dakikada oyuna girdiği maçta 2. golün pasını veren isim oldu.
İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu maçında Everton, evinde Watford'u 2-0 mağlup etti.
Everton, Goodison Park'ta Watford'u ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen maçta ev sahibi ekip, Mason Holgate'in 72. dakikada ve Richarlison'ın 90. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Everton bir üst tura çıkarken, Watford turnuvaya veda etti.
Milli oyuncu Cenk Tosun 80. dakikada oyuna girdiği maçta 2. golün pasını veren isim oldu.
Kaynak: AA
Etiketler: Watford İngiltere Lig Kupası Everton Cenk Tosun