Bydgoszcz kentindeki Artego Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

E Grubu'nda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanıp diğerinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yaptığı 2 maçı da kazanan Artego ise haftaya lider girdi.

Grubun diğer maçında İsveç temsilcisi Lulea BBK, Romanya'nın ACS Sepsi takımını konuk edecek.

Kaynak: AA