Beşiktaş'ta yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi üzerine öncelik golcü oyuncu transferine veriliyor.

Papiss Cisse ile yapılan görüşmelerde belli bir yol alındığı ancak henüz imza aşamasına gelinmediği belirtiliyor.

Beşiktaş'ın, Senegalli oyuncunun istediği maaşı düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

Aynı zamanda performansa dayalı bir kontrat yapmak isteyen siyah beyazlılar, Cisse ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Bu hafta içinde deneyimli golcünün transferini sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da Ze Luis için girişimlerine devam ediyor.

Daha önce Porto ile görüşen yönetimin, Portekiz ekibinin istediği kiralama bedelini düşürmeye çalıştığı öğrenildi.

Ze Luis ile de görüşerek yıllık maaş konusunda anlaşma zemini arayan siyah beyazlılar, bu transferi yakın zamanda sonuçlandırmak için çaba sarfediyor.