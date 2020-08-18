Fenerbahçe Jose Sosa'dan gelecek habere kilitlendi. Sarı lacivertliler, Arjantinli oyuncuya menajeri aracılığıyla teklifini iletmiş ve beklemeye geçmişti.

Sosa, Trabzonspor ve Estudiantes'in teklifini reddetti.

Tecrübeli futbolcunun menajeriyle birçok konuda anlaşan Fenerbahçe yönetimi, tatil dönüşünde Sosa'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

35 yaşındaki oyuncuya 2,5 milyon euroluk maaş talebinin çok daha altında bir anlaşma ile iki yıllık sözleşme öneren sarı lacivertliler, Sosa'nın cevabını bekliyor.

Topuk Yaylası kampı bitimine kadar kadrosunu oluşturmayı planlayan Fenerbahçe, Gustavo'nun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Sosa transferiyle o bölgeyi doldurmak istiyor.

Geçen sezon Trabzonspor forması ile 43 maça çıkan Arjantinli orta saha, 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Bordo mavili ekiple kontratı biten ve Trabzonspor'un yeni teklifini kabul etmeyen Jose Ernesto Sosa'nın bonservisi elinde bulunuyor.